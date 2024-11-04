Джей Джей Редик о возобновлении расследования о домашнем насилии со стороны Хэйса: «Полностью готовы к сотрудничеству»

Джей Джей Редик прокомментировал ситуацию с Джексоном Хэйсом .

НБА опять открыла расследование дела о домашнем насилии со стороны бигмена «Лейкерс» после появления нового видео.

«Безусловно, мы знаем, что расследование возобновлено, и полностью готовы к сотрудничеству.

Но я не собираюсь больше ничего комментировать по этому поводу», – сказал главный тренер «Лейкерс ».

Инцидент произошел в 2021 году. Вызванная полиция произвела арест, во время которого баскетболист оказал сопротивление. По результатам противостояния с полицией, Хэйс был приговорен к трем годам лишения свободы условно и 450 часам общественных работ.

Видео с камеры наблюдения в доме, выложенное TMZ, побудило НБА заново начать расследование инцидента. Судебный процесс, инициированный девушкой, находится в процессе делопроизводства.