Виктор Вембаньяма о 3-очковых: «Мне 20 лет. Надеюсь, с течением времени прогресс будет продолжаться»

Виктор Вембаньяма продолжит полагаться на свой бросок.

В первых 11 матчах сезона «большой» реализует 31,3% из-за дуги на 7,5 попытки за матч, но в последних двух встречах он забросил 12 из 21 3-очковых.

«Я не стал бросать меньше трехочковых, это изменение по сравнению с прошлым сезоном. Стал выбирать более подходящие возможности для атаки. Ощущения все лучше.

Мне 20 лет. Надеюсь, с течением времени прогресс будет продолжаться. Нет причин, чтобы становилось хуже», – заявил бигмен «Сан-Антонио ».

Вембаньяма в победной игре с «Кингз» набрал 34 очка и 14 подборов, а также повторил личный рекорд по 3-очковым (6).