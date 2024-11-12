Виктор Вембаньяма о 3-очковых: «Мне 20 лет. Надеюсь, с течением времени прогресс будет продолжаться»
Виктор Вембаньяма продолжит полагаться на свой бросок.
В первых 11 матчах сезона «большой» реализует 31,3% из-за дуги на 7,5 попытки за матч, но в последних двух встречах он забросил 12 из 21 3-очковых.
«Я не стал бросать меньше трехочковых, это изменение по сравнению с прошлым сезоном. Стал выбирать более подходящие возможности для атаки. Ощущения все лучше.
Мне 20 лет. Надеюсь, с течением времени прогресс будет продолжаться. Нет причин, чтобы становилось хуже», – заявил бигмен «Сан-Антонио».
Вембаньяма в победной игре с «Кингз» набрал 34 очка и 14 подборов, а также повторил личный рекорд по 3-очковым (6).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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