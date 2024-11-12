Митч Джонсон: «Понимаю, почему все обсуждают броски Вембаньямы. Но мы не откажемся от этого из-за промахов»
Митч Джонсон считает, что Виктор Вембаньяма должен продолжать бросать.
Исполняющий обязанности главного тренера «Сперс» сказал об этом после матча с «Кингз» (116:96), в котором француз повторил личный рекорд по 3-очковым (6).
Вембаньяма в новом сезоне реализует 31,3% из-за дуги на 7,5 попытки за матч. 20-летний бигмен подвергается критике за частые неподготовленные дистанционные броски.
«Он совершает броски каждый день. У него были промахи из хороших позиций в начале сезона, и я понимаю, почему это стало темой для разговоров. Но я не думаю, что мы не откажемся от этого из-за промахов. На данный момент проценты постепенно приходят в норму», – заявил Джонсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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