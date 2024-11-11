Стеф Карри набрал 36 очков и 7 передач при 7 из 13 из-за дуги в победной встрече с «Тандер»
«Голден Стэйт» взял верх над «Оклахомой» в гостях – 127:116.
Лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 36 очков, 5 подборов и 7 передач при 13 из 23 с игры, включая 7 из 13 из-за дуги.
«Уорриорз» догнали «Тандер» в турнирной таблице – 8-2
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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