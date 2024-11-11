Яннис Адетокумбо о розыгрыше Брауна: «Таков я. Играю в баскетбол с радостью»

Яннис Адетокумбо подколол Джейлена Брауна.

Лидер «Милуоки » получил фол в нападении за удар локтем защитника «Бостона ». Вскоре он с улыбкой убрал руку и провел ей по волосам во время приветственного жеста с участием оппонента.

Браун после матча назвал Янниса «ребенком».

Адетокумбо был удивлен, когда узнал о реакции Брауна после матча, подчеркнув, что он просто пошутил, как делал это с игроком «Селтикс» и раньше.

«Мы всегда шутим по ходу игры. Это то, что я делаю со своими детьми, я играю.

Таков я. Играю в баскетбол с удовольствием, радостью», – сказал Яннис.