Яннис Адетокумбо о розыгрыше Брауна: «Таков я. Играю в баскетбол с радостью»
Яннис Адетокумбо подколол Джейлена Брауна.
Лидер «Милуоки» получил фол в нападении за удар локтем защитника «Бостона». Вскоре он с улыбкой убрал руку и провел ей по волосам во время приветственного жеста с участием оппонента.
Браун после матча назвал Янниса «ребенком».
Адетокумбо был удивлен, когда узнал о реакции Брауна после матча, подчеркнув, что он просто пошутил, как делал это с игроком «Селтикс» и раньше.
«Мы всегда шутим по ходу игры. Это то, что я делаю со своими детьми, я играю.
Таков я. Играю в баскетбол с удовольствием, радостью», – сказал Яннис.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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