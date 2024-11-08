Дрю Холидэй: «Среди игроков «Селтикс» сложнее всего сдерживать Пэйтона Притчарда»

Дрю Холидэй назвал игрока «Селтикс», против которого сложнее всего защищаться.

«Возможно, это Пэйтон. У нас даже целое упражнение есть, когда кто-то должен прессовать его по всей площадке. Этот парень просто невероятен.

Скорость, владение мячом. К нему трудно подобраться, ведь он ведет мяч в такой низкой стойке, здорово закрывает мяч телом. Пэйтон очень серьезный парень, ребята», – сказал один из лучших специалистов НБА по игре в защите.

В нынешнем сезоне Притчард набирает 16,0 очка, 3,0 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.