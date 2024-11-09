«Кливленд» вел «+41» к большому перерыву матча с «Голден Стэйт». Победа «+19» стала рекордной 10-й подряд на старте сезона
«Кливленд» продолжил победную серию.
«Кавальерс» вели «+41» к большому перерыву матча с «Уорриорз» (83:42). Победа с разницей «+19» (136:117) стала 10-й подряд со старта сезона, что является клубным рекордом.
«10-0 – это уже кое-что. Это своего рода волшебное число, не правда ли?
У меня были опасения по поводу сегодняшнего матча, потому что «Уорриорз» – чемпионы. И меня удивило, насколько мы были готовы, насколько мы были голодны. 10-0 – это действительно что-то да значит для нашей команды», – прокомментировал главный тренер «Кэвз» Кенни Эткинсон.
«Кавальерс» стали первой командой в истории НБА, которая выиграла первые 10 матчей в сезоне, набирая не менее 110 очков в каждой из них.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: AP News
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