«Кливленд» вел «+41» к большому перерыву матча с «Голден Стэйт». Победа «+19» стала рекордной 10-й подряд на старте сезона

«Кливленд» продолжил победную серию.

«Кавальерс» вели «+41» к большому перерыву матча с «Уорриорз» (83:42). Победа с разницей «+19» (136:117) стала 10-й подряд со старта сезона, что является клубным рекордом.

«10-0 – это уже кое-что. Это своего рода волшебное число, не правда ли?

У меня были опасения по поводу сегодняшнего матча, потому что «Уорриорз» – чемпионы. И меня удивило, насколько мы были готовы, насколько мы были голодны. 10-0 – это действительно что-то да значит для нашей команды», – прокомментировал главный тренер «Кэвз» Кенни Эткинсон.

«Кавальерс» стали первой командой в истории НБА , которая выиграла первые 10 матчей в сезоне, набирая не менее 110 очков в каждой из них.