«Он не заслужил эти минуты». Чендлер Парсонс уверен, что Бронни Джеймс больше не выйдет на площадку в этом сезоне
Чендлер Парсонс считает, что Бронни Джеймс еще не заслужил играть за «Лейкерс».
«Это должен быть последний раз. Я не вижу третьего сценария, когда он получит игровое время в этом сезоне
Он отправится в G-лигу. Он не заслужил эти минуты. Возможно, что-то случится, за исключением травм — его вызовут, и он получит несколько минут. Я не вижу другого сценария, когда ему дадут игровое время, он должен его заслужить», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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