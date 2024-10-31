«Он не заслужил эти минуты». Чендлер Парсонс уверен, что Бронни Джеймс больше не выйдет на площадку в этом сезоне

Чендлер Парсонс считает, что Бронни Джеймс еще не заслужил играть за «Лейкерс».

«Это должен быть последний раз. Я не вижу третьего сценария, когда он получит игровое время в этом сезоне

Он отправится в G-лигу. Он не заслужил эти минуты. Возможно, что-то случится, за исключением травм — его вызовут, и он получит несколько минут. Я не вижу другого сценария, когда ему дадут игровое время, он должен его заслужить», – сказал бывший игрок НБА .