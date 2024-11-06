«Выпустите Рида Шеппарда!» Эксперт Кевин О’Коннор объяснил, почему «Хьюстону» нужно чаще заигрывать новичка

Эксперт считает, что «Рокетс» должны увеличить игровое время Рида Шеппарда.

«Выпустите Рида Шеппарда!

Фред Ванвлит лидирует в «Рокетс» по количеству минут — 37,6, но его игра не впечатляет. В среднем он набирает всего 13,3 очка за 13,1 броска за матч, реализовывая унылые 41,2% 2-очковых и 27,6% 3-очковых. Лучшие матчи Фреда Ванвлита еще впереди. Но ему не стоит играть так часто, когда «Рокетс» только что потратили третий номер драфта на Рида Шеппарда, который играет на той же позиции. Шеппард играет всего 9,3 минуты за матч.

Пришло время перераспределить игровое время. Сократив количество минут Ванвлита до все еще приличных 30 за матч, Шеппард мог бы проводить на площадке 16–20 минут. Это разумный баланс, особенно если учесть, что броски, инстинкт передачи и игра в обороне Шеппарда могут немедленно принести пользу «Рокетс».

Инвестирование в развитие Шеппарда имеет важное значение как для настоящего, так и для будущего команды. Это также дает фронт-офису ясность относительно роли Ванвлита, особенно с учетом того, что приближается опция команды на следующий сезон стоимостью 44,9 миллиона долларов. Рассматривают ли они Ванвлита как часть долгосрочной картины? Это может быть так, если Шеппард не готов взять бразды правления в свои руки. Или пришло время рассмотреть возможность обмена Ванвлита как можно скорее? Шеппарду нужна возможность проявить себя и помочь сформировать это решение. В противном случае это будет недальновидно», – пишет эксперт.