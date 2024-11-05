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«Ты мне нужен, чтобы управлять Айверсоном». Вернон Максвелл рассказал, почему Лэрри Браун отчислил его из «Сиксерс»

Вернон Максвелл обвинил Лэрри Брауна в своем уходе из «Сиксерс» в сезоне-2000/01.

«Он выгнал меня из команды ни за что. Я не мог заставить Аллена Айверсона делать то, чего Аллен Айверсон делать не хотел. Он был лицом клуба. Я знаю, меня взяли, чтобы я показал ему, как быть лидером и все такое. Но я не мог указывать этому маленькому засранцу, что делать.

Лэрри Браун позвонил мне и сказал: «Макс, мы должны тебя отпустить. Я же говорил, что ты мне нужен, чтобы управлять этим молодым парнем». Он избавился от меня. Этот засранец никого не слушал. Это безумие. Это не имело никакого смысла. Я не понимаю, и Аллен тоже не понимал. И никто в офисе не понимал», – рассказал бывший игрок НБА в подкасте Run Your Race.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run Your Race
logoАллен Айверсон
logoФиладельфия
logoНБА
logoЛэрри Браун
Вернон Максвелл
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