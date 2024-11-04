Энтони Дэвис: «Если будем играть как с «Торонто», «Лейкерс» практически не остановить»
Энтони Дэвис оценил перспективы «Лейкерс».
«Против «Рэпторс» мы сыграли просто отлично. Добиваемся хороших результатов, когда двигаем мяч и создаем всем удобные возможности для атаки. И наша защита была на феноменальном уровне.
Все, о чем мы говорили после двух поражений, удалось воплотить в жизнь в первой половине. Если мы продолжим играть так, нас практически не остановить.
Нужно выигрывать матчи. У нас было два поражения подряд. И мы проиграли по собственной вине... Думаю, нам по силам вырабатывать правильный настрой на встречи, в которых обязательно нужно побеждать», – считает форвард «озерников».
Дэвис набирает 31,8 очка и 12,2 подбора в среднем за игру. Калифорнийцы идут 5-ми на Западе с результатом 4-2.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Spectrum SportsNet
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