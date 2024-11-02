Бен Симмонс: «Мечтаю сыграть за Австралию на следующих Олимпийских играх»

Бен Симмонс рассказал о желании принять участие в Олимпийских играх.

«Не хочу сглазить, но моя цель – сыграть на следующих Олимпийских играх. Это, в конечном счете, единственное, чего я не сделал в своей карьере, если мы говорим о сборной, и что мне хочется исправить», – сказал Бен в интервью The Australian.

Следующие ОИ пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. К тому времени Симмонсу будет 32 года.

Трехкратный участник Матча всех звезд НБА пропустил Олимпийские игры в Токио 2020 года, чтобы «поработать над своей игрой» после сложного сезона в составе «Сиксерс». В этом году он снялся с парижских игр из-за травмы спины.

Симмонс не играл за Австралию с 2013 года.