Бен Симмонс: «Мечтаю сыграть за Австралию на следующих Олимпийских играх»
Бен Симмонс рассказал о желании принять участие в Олимпийских играх.
«Не хочу сглазить, но моя цель – сыграть на следующих Олимпийских играх. Это, в конечном счете, единственное, чего я не сделал в своей карьере, если мы говорим о сборной, и что мне хочется исправить», – сказал Бен в интервью The Australian.
Следующие ОИ пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. К тому времени Симмонсу будет 32 года.
Трехкратный участник Матча всех звезд НБА пропустил Олимпийские игры в Токио 2020 года, чтобы «поработать над своей игрой» после сложного сезона в составе «Сиксерс». В этом году он снялся с парижских игр из-за травмы спины.
Симмонс не играл за Австралию с 2013 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Australian
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