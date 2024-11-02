7

Бен Симмонс: «Мечтаю сыграть за Австралию на следующих Олимпийских играх»

Бен Симмонс рассказал о желании принять участие в Олимпийских играх.

«Не хочу сглазить, но моя цель – сыграть на следующих Олимпийских играх. Это, в конечном счете, единственное, чего я не сделал в своей карьере, если мы говорим о сборной, и что мне хочется исправить», – сказал Бен в интервью The Australian.

Следующие ОИ пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. К тому времени Симмонсу будет 32 года.

Трехкратный участник Матча всех звезд НБА пропустил Олимпийские игры в Токио 2020 года, чтобы «поработать над своей игрой» после сложного сезона в составе «Сиксерс». В этом году он снялся с парижских игр из-за травмы спины.

Симмонс не играл за Австралию с 2013 года.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Australian
logoБруклин
logoсборная Австралии
logoНБА
logoЛос-Анджелес-2028
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoБен Симмонс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комментатор «Нетс» о нежелании Бена Симмонса завершать атаку: «Просто поражает, когда видишь такие эпизоды»
3229 октября, 10:42Видео
Бен Симмонс несколько раз отдавал мяч в ситуациях, когда мог бросить из-под кольца
1728 октября, 06:57Видео
Деннис Шредер заступился за Бена Симмонса в стычке с болельщиком в туннеле
427 октября, 13:46Видео
«Может оказать влияние на борьбу в плей-офф». Билл Симмонс считает, что Бен Симмонс является интересным кандидатом на выкуп
1426 октября, 18:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Си Джей Макколлум и Херберт Джонс пропустят несколько недель из-за травм
12 минут назад
Спортс’’ ищет баскетбольного автора
26 минут назадВакансия
Дрэймонд Грин: «В этом сезоне у меня будет меньше 10 технических фолов»
228 минут назад
Дональд Трамп: «В ком больше греческого – в Яннисе или во мне? Думаю, примерно одинаково»
438 минут назад
Майкл Портер считает, что состав «Денвера» может подвергнуться перестройке, если команда не станет чемпионом
6сегодня, 10:31
Дрэймонд Грин: «Грант Уильямс думает, что Тейтум должен был оставить его в «Бостоне», вот и злится»
5сегодня, 10:18
Грант Уильямс о фоле на Тейтуме: «В моих действиях не было злого умысла»
6сегодня, 09:53
Кристиан Браун и Ив Мисси – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:02Видео
Остин Риверс: «Таунс – самый мастеровитый центровой НБА. В этом он превосходит Йокича»
14сегодня, 08:47
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Пари НН»
1сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
Болельщик потерял сознание во время матча Евролиги в Каунасе. Его откачивали более 20 минут
49 минут назадФото
Энтони Эдвардс о тех, кто считает, что он слишком часто бросает 3-очковые: «Да пошли они»
257 минут назад
Чемпионат Италии. «Брешия» против «Трапани Шарк»
сегодня, 11:06
Адриатическая лига. КРКА против «Задара», «Студентски центар» сыграет с «Дубаем»
сегодня, 10:52
Чемпионат Франции. «Бурк» – «Страсбур», «Ле-Ман» – «Дижон»
сегодня, 09:59
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Дарушафака», «Бешикташ» примет «Мерсин»
сегодня, 09:57
Сыновья Марбэри и Стояковича стали одноклубниками по Калифорнийскому университету
1сегодня, 09:37
Андреас Пистиолис о «Пари НН»: «Единственная команда, которая обыграла нас на настоящий момент. Матч будет сложным»
сегодня, 09:17
ACB. «Ховентуд» – «Жирона», «Манреса» встретится с «Уникахой» и другие матчи
сегодня, 08:59
Кевин Дюрэнт поругался в соцсетях с болельщиками, которые делают ставки на спорт
4сегодня, 07:19