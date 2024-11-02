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Майкл Портер считает, что состав «Денвера» может подвергнуться перестройке, если команда не станет чемпионом

Майкл Портер ожидает, что нынешний состав «Денвера» может вскоре измениться.

По мнению баскетболиста, «Наггетс» могут пойти на радикальные меры, если команда не сможет завоевать титул чемпиона НБА в 2025 году.

«Знаем, что если не выиграем титул в этом сезоне, они [«Наггетс»] могут все это остановить», – заявил форвард «Денвера».

«Наггетс» стартовали с результатом 2-3.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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logoМайкл Портер
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