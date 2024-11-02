Уэстбрук начал сезон, реализовав 11 из 45 с игры. У игрока «Наггетс» худший процент в НБА среди тех, кто совершил 40 попыток
У Расселла Уэстбрука проблемы с реализацией .
Новобранец «Денвера» начал сезон, реализовав в сумме 11 из 45 с игры.
У игрока «Наггетс» худший процент попадания в НБА (24,4%) среди тех, кто совершил как минимум 40 попыток.
У клуба из Колорадо показатель «-51», когда Уэстбрук на площадке.
В пятницу «Денвер» проиграл «Миннесоте» 116:119. Расселл выдал 1 из 8 с игры, набрав 5 очков, 6 подборов и 5 передач при 4 потерях за 25 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэйна Янга
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости