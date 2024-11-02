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Уэстбрук начал сезон, реализовав 11 из 45 с игры. У игрока «Наггетс» худший процент в НБА среди тех, кто совершил 40 попыток

У Расселла Уэстбрука проблемы с реализацией .

Новобранец «Денвера» начал сезон, реализовав в сумме 11 из 45 с игры.

У игрока «Наггетс» худший процент попадания в НБА (24,4%) среди тех, кто совершил как минимум 40 попыток.

У клуба из Колорадо показатель «-51», когда Уэстбрук на площадке.

В пятницу «Денвер» проиграл «Миннесоте» 116:119. Расселл выдал 1 из 8 с игры, набрав 5 очков, 6 подборов и 5 передач при 4 потерях за 25 минут.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэйна Янга
происшествия
logoДенвер
logoМиннесота
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
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