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Ричард Джефферсон: «Если «Кэвс» продолжат играть на этом уровне, Донован Митчелл станет кандидатом на звание MVP»

Ричард Джефферсон считает, что Донован Митчелл может стать кандидато на MVP.

«Я думаю, что в этом сезоне Донован Митчелл действительно понял игру. Позвольте мне первым это сказать – если «Кэвс» продолжат играть на этом уровне, Донован Митчелл станет кандидатом на звание MVP.

Они прибавляют с каждым годом, особенно при Джей Би Бикерстаффе. Они сменили тренера, два года назад они проиграли в первом раунде «Нью-Йорку», в прошлом сезоне они дошли до 7-го матча и выиграли 7-й матч, затем уступили «Бостону» во втором раунде.

Чтобы Донован Митчелл стал кандидатом на MVP, им нужно завершить сезон в первой тройке и избежать «Бостона». Если они снова сойдутся с «Бостоном» во втором раунде, их сезон будет похож на прошлогодний. Но если они завершат в Топ-3 и Донован Митчелл станет кандидатом на MVP, у них будет шанс встретится с «Бостоном» в финале конференции», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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logoКливленд
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