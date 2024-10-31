«Жесткость – да, грубость – перебор». Андрей Кириленко высказался против драк в баскетболе

Андрей Кириленко высказался против драк в баскетболе.

«На мой взгляд, это неправильно в баскетболе. Я бы не хотел смотреть такую игру. Жесткость – да, грубость – перебор, уже нет», – сказал бывший игрок НБА, ныне президент РФБ .

Ранее главный тренер «Бостона» Джо Маззулла посетовал на отсутствие драк в НБА и признался, что считает потасовки на площадке «увлекательными».