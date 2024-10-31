«Чтобы победить, нужна определенная серьезность». Дрэймонд Грин раскритиковал послематчевую традицию «Тандер»

Дрэймонд Грин раскритиковал послематчевые интервью «Оклахомы».

«Единственное, что меня настораживает в «Оклахоме», это их послематчевые интервью. Семь парней дают в интервью.

Чтобы победить в этой лиге, нужна определенная степень серьезности. И определенный страх, который нужно внушить другим командам, чтобы победить. Я не уверен, что они внушают страх командам со всей этой дружбой и всей этой послематчевой ерундой», – сказал форвард «Голден Стэйт ».