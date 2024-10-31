«Чтобы победить, нужна определенная серьезность». Дрэймонд Грин раскритиковал послематчевую традицию «Тандер»
Дрэймонд Грин раскритиковал послематчевые интервью «Оклахомы».
«Единственное, что меня настораживает в «Оклахоме», это их послематчевые интервью. Семь парней дают в интервью.
Чтобы победить в этой лиге, нужна определенная степень серьезности. И определенный страх, который нужно внушить другим командам, чтобы победить. Я не уверен, что они внушают страх командам со всей этой дружбой и всей этой послематчевой ерундой», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости