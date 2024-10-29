Количество штрафных бросков в НБА выросло на 22% по сравнению с прошлым сезоном

Команды НБА стали чаще бросать трехочковые и чаще исполнять штрафные.

«Команды забивают больше трехочковых, чем когда-либо, и тем не менее, каким-то образом они также чаще встают на линию штрафных.

На самом деле, произошел огромный скачок: количество штрафных бросков по всей лиге выросло на 22,7% по сравнению с первыми пятью днями прошлого сезона. Если взять показатель за весь сезон, то результат будет аналогичным: на 21,8%. Между тем, команды совершили 42,1% своих бросков с игры из-за дуги, по сравнению с 39,5% за весь прошлый сезон и 39,1% за первые пять дней сезона-2023/24.

Один фактор делает это особенно шокирующим. Хорошо известно, что в середине прошлого сезона лига переосмыслила жесткость борьбы под кольцом и начала фиксировать значительно меньше фолов. 46 штрафных бросков за игру до перерыва на Матч всех звезд снизились до 40 после, и ожидалось, что эта тенденция сохранится.

На самом деле, некоторые думали, что она ускорится. Тренер «Индианы» Рик Карлайл, среди прочих, намекнул на предсезонные встречи с судьями (они проходят каждый год), на которых они указали, что будет разрешена более жесткая игра, а свобода передвижения не будет таким уж большим приоритетом. Карлайл тоже в этом не новичок, он президент профсоюза тренеров с 23-летним опытом работы главным тренером.

Вместо этого произошло ровно наоборот. Несмотря на то, что все указывало в сторону меньшего количества фолов и штрафных бросков, мы резко и внезапно рванули в противоположном направлении. На самом деле было бы хуже, если бы не повтор, который довольно надежно отменяет как минимум один вопиющий неправильный фол за матч.

Но почему? Трудно списать это просто на нервы в начале сезона или недостаток дисциплины, когда сравнение с первыми пятью днями год назад так же шокирует, как и данные за полный сезон. Что происходит?

Я спросил тренера «Атланты» Куина Снайдера об этом явлении и о том, соответствовало ли это тому, чего он ожидал перед сезоном. Он не захотел получать штраф на 25 000 долларов только для того, чтобы добавить несколько острот в мою историю, но отметил, что мы уже видели это несколько раз, особенно в начале сезона-2018/19.

«Исторически, в течение последних нескольких лет, особое внимание уделялось свободе передвижения. Эта концепция, имеющая особое применение в пик-н-ролле, является чем-то значительным. Тренеры приспосабливаются, игроки приспосабливаются к тому, как свистят судьи, и если нам нужно к этому приспособиться, мы это сделаем», – сказал Снайдер.

Одно могу сказать точно: это не то, что нам обещали, и это ужасно. Отсутствие свистков во второй половине сезона-2023/24 привело к одному из самых зрелищных баскетболов на моей памяти. Это привело к более быстрой игре с лучшим течением и более интересному продукту. В частности, почти в каждом матче болельщики могли наблюдать многоминутные отрезки живой игры», – пишет эксперт The Athletic Джон Холлинджер.