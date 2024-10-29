«Никогда не спрашивай меня, в порядке ли я». Руди Гэй рассказал историю о Кобе Брайанте

Руди Гэй рассказал историю о легенде «Лейкерс» Кобе Брайанте.

«Итак, игра продолжается, но на другом конце кто-то выбивает мяч за пределы площадки, и происходит остановка. Я подхожу к Кобе и говорю: «Коб! Коб? Ты в порядке?» Ничего. Он просто покачивается взад-вперед. Невероятно. Просто покачивается на месте. Взгляд смотрит куда-то вдаль.

Следующее владение, мы снова в нападении, и вот фол. Ладно, хватит! Я стою прямо рядом с ним на линии штрафного. Мне нужно посмотреть, слышит ли Кобе! «Коб. Коб! Коб!!! Ты в порядке, мужик?» Проходит секунда. Затем еще одна. Затем... Он поворачивает голову в мою сторону и смотрит на меня. Пустой взгляд.

«Коб, я знаю, что немного ударил тебя плечом. Ты в порядке?» Проходит еще несколько секунд. Очень неловкие секунды. Затем он смотрит мне прямо в душу своими глазами и очень медленно и отчетливо говорит: «Никогда не спрашивай меня, в порядке ли я». Это было самое холодное и хладнокровное высказывание на свете», – рассказал бывший игрок НБА .