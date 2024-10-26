Шакил О′Нил назвал Эмбиида «мягким» из-за отказа играть два дня подряд

Шакил О′Нил раскритиковал Джоэла Эмбиида.

«Нужно стремиться к тому, чтобы быть тем самым парнем, и, судя по его недавнему заявлению, я сомневаюсь, что Джоэл Эмбиид хочет быть таким парнем.

Мне бы хотелось, чтобы он воспринял это как личное. Нельзя выходить перед началом сезона и заявлять: «Я не буду играть два матча подряд». Ты мягкий. А я хочу огня! Когда он вышел и сказал, что не будет играть два дня подряд, первая мысль была: «Тебя не накрывают дабл-тимом, не накрывают втроем». Все, что он делает, это ставит заслон, отскакивает на дугу и бросает. Отчего ты вообще устал?» – заявил прославленный центровой.