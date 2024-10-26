Шакил О′Нил назвал Эмбиида «мягким» из-за отказа играть два дня подряд
Шакил О′Нил раскритиковал Джоэла Эмбиида.
«Нужно стремиться к тому, чтобы быть тем самым парнем, и, судя по его недавнему заявлению, я сомневаюсь, что Джоэл Эмбиид хочет быть таким парнем.
Мне бы хотелось, чтобы он воспринял это как личное. Нельзя выходить перед началом сезона и заявлять: «Я не буду играть два матча подряд». Ты мягкий. А я хочу огня! Когда он вышел и сказал, что не будет играть два дня подряд, первая мысль была: «Тебя не накрывают дабл-тимом, не накрывают втроем». Все, что он делает, это ставит заслон, отскакивает на дугу и бросает. Отчего ты вообще устал?» – заявил прославленный центровой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Big Podcast with Shaq
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости