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Шакил О’Нил о женском баскетболе: «Единственное, чего не хватает – это данков. Кольцо нужно немного опустить»

Шакил О’Нил поделился мнением о женском баскетболе.

Член Зала славы стал гостем подкаста форварда «Чикаго» Энджел Риз. По мнению легендарного центрового, если на площадке нет популярных баскетболисток, на которых отдельно приходят посмотреть зрители, то игру WNBA по интересу можно сравнить с матчем на уровне старшей школы.

«У меня есть решение, но оно никому не понравится. В женском волейболе сетка немного опущена. Я не говорю, что кольцо нужно опускать на 30 сантиметров, но можно опустить его хотя бы чуть-чуть.

Единственное, чего не хватает – это данков... Мне нравится, что вы все начинаете входить в моду, а если красивая девушка еще и ставит сверху. Готов смотреть на это весь день», – заявил Шак.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Brobible
logoШакил О′Нил
logoженская НБА
logoНБА
logoЭнджел Риз
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