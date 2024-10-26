Шакил О′Нил: «Стеф Карри выглядит как совершенно обычный офисный парень»

Шакил О′Нил рассказал, чем ему нравится Стефен Карри.

«Знаете, почему я люблю Стефа Карри ? Потому что я никогда раньше не видел ничего подобного. Я видел что-то похожее у Махмуда Абдул-Рауфа, но я никогда не видел, чтобы парень показывал такую игру постоянно.

Если встретите Стефа на улице, у него нет такой мускулатуры, как у Леброна, он не 205-210 сантиметров. Он выглядит как совершенно обычный офисный парень», – сказал О′Нил в подкасте Энджел Риз.