Шакил О′Нил: «Стеф Карри выглядит как совершенно обычный офисный парень»
Шакил О′Нил рассказал, чем ему нравится Стефен Карри.
«Знаете, почему я люблю Стефа Карри? Потому что я никогда раньше не видел ничего подобного. Я видел что-то похожее у Махмуда Абдул-Рауфа, но я никогда не видел, чтобы парень показывал такую игру постоянно.
Если встретите Стефа на улице, у него нет такой мускулатуры, как у Леброна, он не 205-210 сантиметров. Он выглядит как совершенно обычный офисный парень», – сказал О′Нил в подкасте Энджел Риз.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Вито Корлеоне в соцсети X
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