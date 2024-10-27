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Джа Морэнт: «Баскетбол спасал меня последние два года»

Джа Морэнт отметил важность психического здоровья.

«Честно говоря, только баскетбол спасал меня последние два года. Я сосредоточился на себе. Вложил время в себя, чтобы стать счастливым и жить жизнью, о которой мечтал. Я позаботился обо всех, о ком хочу заботиться, так что в психологическом плане у меня нет никаких проблем.

Я счастлив, что просыпаюсь и иду на свою работу. Это главное для меня. Главное всегда должно оставаться главным», – сказал разыгрывающий «Мемфиса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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