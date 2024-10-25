Шакил О′Нил: «Клэй Томпсон будет набирать 20 очков за игру, «Мэверикс» станут чемпионами»

Шакил О′Нил считает, что Клэй Томпсон может сделать «Даллас» чемпионом НБА.

«Я всегда говорил, что «Далласу » нужен третий человек, который будет набирать очки. Если Клэй Томпсон добавит им 20 в среднем за игру, они станут чемпионами.

А знаете что? Я верю в Клэя. Он будет набирать эти 20 очков, и они станут чемпионами», – считает член Зала славы и эксперт TNT.

Чарльз Баркли менее оптимистично описал перспективы «Далласа» с Томпсоном в составе.