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Шакил О′Нил: «Клэй Томпсон будет набирать 20 очков за игру, «Мэверикс» станут чемпионами»

Шакил О′Нил считает, что Клэй Томпсон может сделать «Даллас» чемпионом НБА.

«Я всегда говорил, что «Далласу» нужен третий человек, который будет набирать очки. Если Клэй Томпсон добавит им 20 в среднем за игру, они станут чемпионами.

А знаете что? Я верю в Клэя. Он будет набирать эти 20 очков, и они станут чемпионами», – считает член Зала славы и эксперт TNT.

 Чарльз Баркли менее оптимистично описал перспективы «Далласа» с Томпсоном в составе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
logoДаллас
logoШакил О′Нил
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logoКлэй Томпсон
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