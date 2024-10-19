Гилберт Аренас: «Виктор Вембаньяма к сезону-26/27 будет на уровне Майкла Джордана образца 87-88»
Гилберт Аренас сравнил Виктора Вембаньяму с молодым Майклом Джорданом.
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что к сезону-2026/27 центровой «Сан-Антонио» может достичь такого же уровня доминирования в лиге, как Майкл Джордан в сезоне-87/88, когда легендарный защитник «Чикаго» получил награды MVP и «Лучший защитник года».
«В прошлом сезоне Вембаньяма набирал в среднем 21 очко за матч? Сколько минут он играл, 29? Если бы он играл по 35 минут, у него было бы 28 очков за матч.
Сезон-26/27 будет сезоном Вемби. Он будет лучшим по блок-шотам, перехватам, подборам. Он проведет сезон на уровне Майкла Джордана образца 87-88», – заявил Аренас.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости