Гилберт Аренас: «Виктор Вембаньяма к сезону-26/27 будет на уровне Майкла Джордана образца 87-88»

Гилберт Аренас сравнил Виктора Вембаньяму с молодым Майклом Джорданом.

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что к сезону-2026/27 центровой «Сан-Антонио » может достичь такого же уровня доминирования в лиге, как Майкл Джордан в сезоне-87/88, когда легендарный защитник «Чикаго» получил награды MVP и «Лучший защитник года».

«В прошлом сезоне Вембаньяма набирал в среднем 21 очко за матч? Сколько минут он играл, 29? Если бы он играл по 35 минут, у него было бы 28 очков за матч.

Сезон-26/27 будет сезоном Вемби . Он будет лучшим по блок-шотам, перехватам, подборам. Он проведет сезон на уровне Майкла Джордана образца 87-88», – заявил Аренас.