Макс Кристи: «Начинаем сезон с пушками наперевес»
Макс Кристи заявил, что «Лейкерс» намерены начать сезон с полной силой.
«Мы знаем о наших медленных стартах в последние несколько лет. И мы не собираемся это повторять в этом сезоне.
Джей Джей Редик подчеркнул, что мы не будем расслабляться в этом сезоне вообще. Так что мы начинаем сезон с пушками наперевес», – заявил 21-летний атакующий защитник «Лейкерс».
«Лейкерс» начали прошлый сезон с результатом 17-19. В сезоне-2022/23 команда одержала всего две победы в первых 12 встречах.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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