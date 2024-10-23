Макс Кристи: «Начинаем сезон с пушками наперевес»

Макс Кристи заявил, что «Лейкерс» намерены начать сезон с полной силой.

«Мы знаем о наших медленных стартах в последние несколько лет. И мы не собираемся это повторять в этом сезоне.

Джей Джей Редик подчеркнул, что мы не будем расслабляться в этом сезоне вообще. Так что мы начинаем сезон с пушками наперевес», – заявил 21-летний атакующий защитник «Лейкерс».

«Лейкерс » начали прошлый сезон с результатом 17-19. В сезоне-2022/23 команда одержала всего две победы в первых 12 встречах.