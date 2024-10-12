Чонси Биллапс о Дарко Миличиче: «Можно было дать ему 20 минут за матч и посмотреть, как он будет развиваться»

Чонси Биллапс считает, что «Пистонс» могли дать Дарко Миличичу шанс.

«У него был большой потенциал. Дело в том, что мы были готовы бороться за чемпионство, у нас были чемпионские амбиции. Обычно в таких ситуациях у вас нет места для молодых парней, нет времени развивать их. Вы проигрываете три или четыре матча, потому что этот парень допустил ошибки, и вы уже на третьем месте, а не на первом, и у вас нет преимущества домашней площадки против сильной команды. Так что это была сложная ситуация.

Я не знаю, как можно было поступить с ним лучше. Честно говоря, можно было дать ему по 20 минут за матч и посмотреть, будет ли он развиваться, и как быстро он это сделает. Но, черт возьми, у нас было столько тафгаев, которых выйти, и мы хотели выиграть чемпионат», – рассказал MVP финальной серии 2004 года.

Сербский центровой был выбран «Детройтом » под 2-м номером на драфте 2003 года, но не смог раскрыться в команде, проведя в ней два с половиной сезона.