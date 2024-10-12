  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чонси Биллапс о Дарко Миличиче: «Можно было дать ему 20 минут за матч и посмотреть, как он будет развиваться»
0

Чонси Биллапс о Дарко Миличиче: «Можно было дать ему 20 минут за матч и посмотреть, как он будет развиваться»

Чонси Биллапс считает, что «Пистонс» могли дать Дарко Миличичу шанс.

«У него был большой потенциал. Дело в том, что мы были готовы бороться за чемпионство, у нас были чемпионские амбиции. Обычно в таких ситуациях у вас нет места для молодых парней, нет времени развивать их. Вы проигрываете три или четыре матча, потому что этот парень допустил ошибки, и вы уже на третьем месте, а не на первом, и у вас нет преимущества домашней площадки против сильной команды. Так что это была сложная ситуация.

Я не знаю, как можно было поступить с ним лучше. Честно говоря, можно было дать ему по 20 минут за матч и посмотреть, будет ли он развиваться, и как быстро он это сделает. Но, черт возьми, у нас было столько тафгаев, которых выйти, и мы хотели выиграть чемпионат», – рассказал MVP финальной серии 2004 года.

Сербский центровой был выбран «Детройтом» под 2-м номером на драфте 2003 года, но не смог раскрыться в команде, проведя в ней два с половиной сезона.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
logoДетройт
logoЧонси Биллапс
logoДарко Миличич
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чонси Биллапс в Зале славы баскетбола – это дань уважения уходящему профессионализму звезд НБА
9сегодня, 10:20
«Не знаю, откуда это взялось». Чонси Биллапс не называл Дени Авдию лучшим игроком в «Портленде»
68 октября, 20:49
Чонси Биллапс о лучшем игроке в составе «Портленда»: «Наверное, Дени Авдия»
48 октября, 05:35
Эрик Споэльстра, Ник Нерс и Рик Карлайл возглавили список лучших тренеров НБА по версии CBS Sports
916 сентября, 15:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» победил «Самару» и сохранил 1-е место в таблице, УНИКС встречается с «Автодором» и другие матчи
129 минут назадLive
Билли Бэрон завершил карьеру в 33 года
сегодня, 14:13
Рентген пальца не выявил серьезной травмы у Стефена Карри
сегодня, 13:35
Виктор Оладипо стал экспертом ESPN
9сегодня, 12:34
Джордан Лойд вернулся из «Маккаби» в «Монако»
сегодня, 11:24
Энтони Эдвардс не согласен с лидерским стилем Брайанта и Джордана: «С разными людьми нужно разговаривать по-разному»
8сегодня, 10:41
«Тебя как раз нет дома». Сэм Митчелл разозлился на соведущего по NBA TV и назвал его адрес в прямом эфире
5сегодня, 10:05Видео
Брайан Уиндхорст: «Принятие лидерской методики Криса Пола прошло в «Сан-Антонио» хорошо»
5сегодня, 09:34
Андреа Тринкьери: «Каждый раз, когда Везенков смотрел на судей, он получал право на два штрафных»
сегодня, 09:09
Андрей Кириленко о нехватке тренеров: «Не все выпускники спортвузов идут работать по специальности. В качестве фитнес-тренеров или курьеров они заработают больше»
2сегодня, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич о поражении от «Уралмаша»: «Игра закончилась еще в первой четверти, с таким настроем выиграть невозможно»
1 минуту назад
Ростислав Вергун о победе над «Енисеем»: «Очень важно было увидеть наш ответ после неудачной домашней игры с «Пармой»
5 минут назад
Александар Везенков и Нил Сако – MVP 2-го раунда Евролиги
51 минуту назадВидео
Кевин Хертер возобновил полноконтактные тренировки
сегодня, 13:52
МБА-МАИ одержала первую победу в сезоне. У Андрея Зубкова 26 очков и 13 подборов
сегодня, 13:41Видео
Виктор Оладипо назвал Топ-5 данкеров в истории НБА. Винс Картер – на 1-м месте
3сегодня, 13:25Видео
Роб Диллингэм сделал 9 передач и не допустил ни одной потери за 23 минуты
сегодня, 13:16Видео
Трехочковый Шакила Харрисона после скидки Нандо Де Коло и блок-шот Марюса Григониса – лучшие моменты 2-го раунда Евролиги
1сегодня, 12:02Видео
Чемпионат Италии. «Венеция» – «Виртус», «Реджо-Эмилия» встретится с «Тревизо»
сегодня, 11:56
ACB. «Уникаха» – «Форса Льейда», «Баскония» примет «Мурсию» и другие матчи
сегодня, 11:51