Адам Сильвер: «Однажды мы снова начнем проводить матчи в Китае

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассчитывает снова проводить матчи в Китае.

«Я думаю, что однажды мы снова начнем проводить матчи в Китае.

Правительство Китая на какое-то время сняло нас с эфира. Мы смирились с этим. Мы придерживались наших ценностей. Каждый в нашей лиге имеет право высказываться по политическим вопросам», – сказал Сильвер .