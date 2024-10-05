Никола Йокич отрицает, что просил Адама Сильвера провести матч НБА в Сербии
Никола Йокич заявил, что не просил Адама Сильвера провести матч НБА в Сербии.
«Нет, у меня нет разрешения говорить об этом, я этого не требовал», – сказал сербский центровой «Денвера».
Ранее комиссионер лиги Адам Сильвер заявил, что Никола Йокич и Лука Дончич высказали личные просьбы провести матчи в их родных странах.
«Я хотел бы отметить, что Никола и Лука оба попросили, чтобы НБА приехала в Сербию или Словению,» – передает слова Сильвера Mozzart Sport.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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