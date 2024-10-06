«Он играет в командный баскетбол». Иман Шамперт сравнил Бронни Джеймса с Лонзо Боллом
Иман Шамперт сравнил Бронни Джеймса с Лонзо Боллом.
«Лонзо Болла недооценивают. У него были свои взлеты и падения, но он играет в командный баскетбол. Он умеет играть на партнеров. Он умеет делать других игроков лучше, и я думаю, что Бронни отлично с этим справляется.
Он отлично справляется с тем, чтобы оставаться в ритме и не сбивать партнеров с ритма. Он не делает много ударов в пол.
Обычно игрокам нужно часто получать мяч, чтобы разыграться. Бронни это не требуется. Он играет довольно эффективно, и чем чаще он будет оказываться в ситуациях, когда нужно принять важное решение, тем быстрее он будет учиться», – сказал бывший одноклубник Леброна Джеймса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: RG.ORG
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