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Чарльз Баркли: «Джарретт Аллен должен быть второй опцией в «Кливленде»

Чарльз Баркли считает Джарретта Аллена ключевым игроком в «Кливленде».

«Я думал, что к этому моменту он уже будет набирать 20+10 и играть в Матче всех звезд. Он должен быть второй опцией в команде. Я считаю его вторым игроком в «Кэвс», но они автоматически играют на Мобли. Когда они играют на Джарретта Аллена, они показывают свою лучшую игру. Донован Митчелл и Джарретт Аллен должны быть первой и второй опцией, а затем все остальные.

У этого парня большой талант, у него отличное тело, он может играть против больших парней. Он достаточно атлетичен, чтобы играть на флангах, и против него тяжелого защищаться в краске, потому что он слишком большой. Так что он должен стать тем, кто выведет «Кливленд» на новый уровень», – заявил эксперт TNT.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Rich Eisen Show
logoКливленд
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logoЧарльз Баркли
logoДонован Митчелл
logoДжарретт Аллен
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