Энтони Эдвардс: «Теперь все зависит от меня, так что я определенно претендую на награду MVP»

Энтони Эдвардс заявил, что определенно может выиграть награду MVP.

«Да, черт возьми. Конечно. Никаких вопросов. И это то, к чему я стремлюсь.

На данный момент мне больше не к чему стремиться. У меня отличная команда. У меня больше нет оправданий для поражений. Отличный тренерский состав. Отличная организация. Теперь все зависит от меня, так что я определенно претендую на награду MVP», – заявил лидер «Миннесоты».