Джа Морэнт: «Счастливый Джа — страшный Джа»

Джа Морэнт заявил, что у него нет намерения напоминать людям, кто он такой.

«Честно говоря, я даже не думаю о том, чтобы доказывать их неправоту. Сейчас я счастлив, и это моя главная задача.

Мне кажется, что счастливый Джа — страшный Джа для многих. Так что, если я буду счастливым и здоровым, это будет отличный сезон», – заявил разыгрывающий «Мемфиса ».