Джа Морэнт: «Счастливый Джа — страшный Джа»
Джа Морэнт заявил, что у него нет намерения напоминать людям, кто он такой.
«Честно говоря, я даже не думаю о том, чтобы доказывать их неправоту. Сейчас я счастлив, и это моя главная задача.
Мне кажется, что счастливый Джа — страшный Джа для многих. Так что, если я буду счастливым и здоровым, это будет отличный сезон», – заявил разыгрывающий «Мемфиса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Memphis Commercial Appeal
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости