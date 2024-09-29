Джулиус Ирвинг: «В команде было около четырех человек, которых называли «доктором». Поэтому тренер сказал: «Ты будешь доктором Джей»
Джулиус Ирвинг рассказал, как появилось прозвище «Доктор Джей».
«Мой приятель стал называть меня «доктором», когда я начал называть его «профессором». В то время мы, наверное, еще учились в школе. Когда я попал в команду «Вирджиния Сквайрз», врача команды называли «доктором». Они называли врача «доктором».
В команде было около четырех человек, которых называли «доктором». Поэтому тренер сказал: «Ты будешь доктором Джей».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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