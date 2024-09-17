Демар Дерозан: «Грегг Попович позволял мне покидать расположение команды между матчами, чтобы заботиться об отце»
Демар Дерозан рассказал, как Грегг Попович позволял ему покидать команду.
«Все было по-другому, когда моему отцу было очень тяжело. Было много случаев, когда Поп подходил ко мне после матча и говорил: «Просто езжай домой. Через два дня у нас разминка, тебе не обязательно на ней присутствовать. Просто будь готов к матчу».
В «Сан-Антонио» было много таких случаев, когда между матчами меня не было с командой. Я заботился об отце. Поп позволял мне уезжать без вопросов. Он говорил мне не беспокоиться о СМИ. Это очень круто, потому что Поп позволил мне провести много ценных моментов с отцом», – рассказал форвард «Сакраменто».
Дерозан испытал серьезную депрессию после того, как в феврале 2021 года потерял отца, который умер от нескольких болезней.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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