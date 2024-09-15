  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

Кайри Ирвинг: «Вхожу по крайней мере в Топ-50 разыгрывающих»

Кайри Ирвинг заявил, что входит в Топ-50 разыгрывающих в истории НБА.

«Я вхожу по крайней мере в Топ-50. В Топ-50 разыгрывающих защитников.

Я определенно там. Я создал совершенно новый жанр, совершенно новый стиль игры. Есть люди, которые изучают мои движения, пытаясь понять, как этот молодой парень по имени Кай стал таким крутым на площадке», — сказал защитник «Далласа».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Sport Rush
logoДаллас
logoНБА
logoКайри Ирвинг
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кайри Ирвинг поставил на аватар фотографию, где он стоит на логотипе «Бостона»
9вчера, 20:53Фото
Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джейлен Брансон проводят совместные тренировки
213 сентября, 11:51Фото
Дюрэнт, Лиллард, Карри, Ирвинг и Гилджес-Александер – в пятерке лучших атакующих игроков задней линии по версии Трэя Янга
310 сентября, 14:25
Зайон Уильямсон о трештоке Дюрэнта: «Он доносит до вас, что лучше играет в баскетбол»
19 сентября, 09:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«В моем номере не было девушки». Дэньюэл Хауз рассказал об инциденте в «пузыре»
7сегодня, 15:10
Клэй Томпсон: «Мэверикс» способны добиться чего-то особенного»
1сегодня, 14:15
Месси в стиле Карри отпраздновал гол в МЛС
31сегодня, 13:50Фото
Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Далласом», «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» и другие матчи
сегодня, 13:39
«Наша цель – попасть в НБА и зарабатывать миллионы долларов». Хуан Тоскано-Андерсон пытался воодушевить партнеров по сборной G-лиги
3сегодня, 13:34
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Уникаха» обыграла сборную G-лиги в финале, «Тасмания» победила «Аль-Рияди» в игре за 3-е место
сегодня, 13:22
Тим Леглер назвал Клэя Томпсона наиболее вероятным претендентом на «возвращение» сезона
4сегодня, 12:05
Кристиан Браун о Расселе Уэстбруке: «Его манера игры, прямые проходы, агрессия, жесткость. Учился играть у подобных парней»
2сегодня, 10:59
Единая лига ВТБ выложила подборку лучших моментов MVP Суперкубка Алексы Аврамовича из ЦСКА
сегодня, 09:59Видео
Трехочковый бросок Антониуса Кливленда под сирену в матче против «Бешикташа» – лучший момент заключительного игрового дня Суперкубка Лиги ВТБ
сегодня, 09:54Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Стивен Эй Смит: «Шэннон Шарп занимался сексом, но не всем было нужно об этом знать»
19 минут назад
Турнир в Анталье. «Анадолу Эфес» выиграл у «Жальгириса», «Альба» разобралась с «Тофашем»
31 минуту назад
«Сан-Антонио» отчислит Джамари Буея
54 минуты назад
«Марафон продолжается». Богдан Богданович опубликовал фото с Новаком Джоковичем
сегодня, 16:22Фото
«Партизан» продал более 14 500 абонементов на сезон-2024/25
сегодня, 16:15
Джейлен Грин: «Хотелось бы подписать долгосрочный контракт»
1сегодня, 16:02
Андрей Ватутин: «Все четыре российских клуба показали, что будут претендовать на чемпионство»
сегодня, 15:51
Дилан Озетковски ответил Хуану Тоскано-Андерсону: «Мнение – как жопа, есть у всех»
1сегодня, 15:44
Мело Тримбл: «После поражения в финале Суперкубка у УНИКСа будет особый настрой на матч с ЦСКА»
сегодня, 15:20
Андрей Ватутин: «Стоит рассмотреть возможность проведения Суперкубка Единой лиги ВТБ не в Москве»
1сегодня, 14:34