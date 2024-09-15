Кайри Ирвинг: «Вхожу по крайней мере в Топ-50 разыгрывающих»

Кайри Ирвинг заявил, что входит в Топ-50 разыгрывающих в истории НБА.

«Я вхожу по крайней мере в Топ-50. В Топ-50 разыгрывающих защитников.

Я определенно там. Я создал совершенно новый жанр, совершенно новый стиль игры. Есть люди, которые изучают мои движения, пытаясь понять, как этот молодой парень по имени Кай стал таким крутым на площадке», — сказал защитник «Далласа».