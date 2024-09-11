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Андрей Ватутин: «Если бы было желание Евролиги, то возможность проведения матчей ЦСКА на нейтральных аренах можно было бы хотя бы рассмотреть»

Андрей Ватутин в интервью Gazzetta.gr высказался о причинах отстранения ЦСКА.

- Считаете ли вы, что ЦСКА был отстранен по политическим причинам?

– Мое мнение здесь не обязательно, вы можете прочитать официальное сообщение Евролиги об отстранении российских команд, выпущенное в июне 2022 года. В этом заявлении в качестве основной причины упоминается логистика. Они также привели решения министерств спорта 37 государств Евросоюза, которые запрещают командам из России выступать в своих странах. Остальное – просто интерпретация.

Однако, уверяю вас, если бы было желание со стороны Евролиги, то возможность проведения матчей на нейтральных аренах можно было бы хотя бы рассмотреть.

- «Маккаби» играет на нейтральной площадке, а ЦСКА отстранен. Это несправедливо по отношению к вашей команде?

– Не сталкивайте нас друг с другом, это разные случаи. Когда этот вопрос был поднят, мы проголосовали за продолжение участия «Маккаби» в Евролиге, так как считаем, что таковы правила. Я искренне желаю нашим израильским друзьям, чтобы конфликт закончился быстро и мирно, и чтобы они смогли спокойно играть свои домашние матчи в Тель-Авиве.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Gazzetta.gr
logoЦСКА
logoАндрей Ватутин
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМаккаби Тель-Авив
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