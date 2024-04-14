Кенни Смит: «Леброн Джеймс не оказывает большого влияния на игру в защите. Это отличает его от Майкла Джордана»

Кенни Смит объяснил, почему считает Майкла Джордана величайшим игроком в истории.

« эффективен. Он умеет повлиять на игру. Но не думаю, что он имеет большое влияние с точки зрения защиты. На мой взгляд, в этом разница между ним и .

Даже когда разговариваю с тренерами, они говорят, что он не оказывает большого влияния в защите. В нападении Леброн оказывает такое же влияние, как и Майкл, потому что он раздает передачи и подбирает мяч. Но если говорить о защите, этот нюанс отличает его от Майкла», – сказал бывший игрок , ныне эксперт TNT.