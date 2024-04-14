Кенни Смит: «Леброн Джеймс не оказывает большого влияния на игру в защите. Это отличает его от Майкла Джордана»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс НБА Кенни Смит Баскетбол

Кенни Смит объяснил, почему считает Майкла Джордана величайшим игроком в истории.

«Леброн Джеймс эффективен. Он умеет повлиять на игру. Но не думаю, что он имеет большое влияние с точки зрения защиты. На мой взгляд, в этом разница между ним и Майклом Джорданом.

Даже когда разговариваю с тренерами, они говорят, что он не оказывает большого влияния в защите. В нападении Леброн оказывает такое же влияние, как и Майкл, потому что он раздает передачи и подбирает мяч. Но если говорить о защите, этот нюанс отличает его от Майкла», – сказал бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT.

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16 комментариев
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Ну вообще-то Лебронычу уже 39, можно хоть какую-то поблажку ему?
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Недавно смотрел разбор того, как Леброн прямо по ходу матча с Клипперс меняет принципы разменов в защите. Также идет разбор того как он умышленно разменивается или остается с Каваем, который кидает трехи с ведения и кирпичи. Итог изменений - сократили отставание и выиграли матч.

ЛеКоуч - единственный тренер в НБА, которому можно бегать по паркету.
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30-летний Леброн умел всё, тупо выглядят потуги аналитиков сравнивать сегодняшнего Леброна с пиковым Майклом(обязательно времён Чикаго, а не Вашингтона).
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Ну так против Джордана играли не то чтобы оллтайм атакующие игроки, это мягко говоря, при том что в партнерах у него были спецы по защите Пиппен и Родман. С такой командой естессно будешь выжигать все живое. Так и про Дюранта (при всем уважении) времен ГСВ можно накидать как он божил в атаке и защите.
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Ответ armageddon123456
Дед в 27-30 лет на уровне ДПОЙ играл, что он несёт...
Джордан лучший двухсторонний игрок в истории
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Какой бред...
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Ответ Рушан Файзлгаянов
Джордан лучший двухсторонний игрок в истории
Да ради Бога. Вопрос: Джордан таким и в 39 лет оставался? Ну то есть, он в защите и в 39 лет выжигал что мама не горюй?
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Ответ Рушан Файзлгаянов
Леброн этого никогда не делал
Что? Леброн в прайме это защита уровня DPOY, высочайший баскетбольный интеллект, плеймейкинг элитного уровня и эффективный скорер с элитными 54-56% реализации бросков. И плюс он в отличие от Джордана, Леброн умел защищаться на всех 5 позициях. Леброн в прайме это совершенная машина без слабых мест во всех аспектах игры.
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Дед в 27-30 лет на уровне ДПОЙ играл, что он несёт...
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По мнению некоторых Лебронтий каждый матч должен делать 50+20+30 с линейкой 100% - 100% - 95% бегая все 48 минут и выжигать все в защите.
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Ответ Рушан Файзлгаянов
Леброн этого никогда не делал
Этого, это чего?

Есть цифры, мб анализ какой?
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Ответ Рушан Файзлгаянов
Джордан лучший двухсторонний игрок в истории
Уилт: ну да, ну да...
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Лига и люди вокруг нее слишком зависят от эмоциональных вещей, когда оценивает качества игроков и их вклад, мифология перевешивает. Это отлично видно на примерах Тима Данкана и Кобе
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