Име Удока о матче с «Ютой»: «Все смотрелось так, будто парни просто не хотели играть»

Име Удока отреагировал на поражение в матче с «Ютой» (121:124).

«Все смотрелось так, будто парни просто не хотели играть. Только один человек показал желание, Фред Ванвлит.

Чему мы должны научиться? Делать выводы из событий и не повторять ошибки, как это было, например, в матче с «Мемфисом» перед Матчем звезд, когда они убрали всех, или с «Бруклином». Трудно отказываться от привычек, трудно менять менталитет. Именно поэтому у нас такой показатель в таблице, как сейчас, и мы в итоге не достигли своих целей. Лучше просто скажи, что не хочешь играть, мы выпустим тех, кто действительно этого хочет», – заявил главный тренер «Рокетс».