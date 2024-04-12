Име Удока о матче с «Ютой»: «Все смотрелось так, будто парни просто не хотели играть»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Юта Баскетбол

Име Удока отреагировал на поражение в матче с «Ютой» (121:124).

«Все смотрелось так, будто парни просто не хотели играть. Только один человек показал желание, Фред Ванвлит.

Чему мы должны научиться? Делать выводы из событий и не повторять ошибки, как это было, например, в матче с «Мемфисом» перед Матчем звезд, когда они убрали всех, или с «Бруклином». Трудно отказываться от привычек, трудно менять менталитет. Именно поэтому у нас такой показатель в таблице, как сейчас, и мы в итоге не достигли своих целей. Лучше просто скажи, что не хочешь играть, мы выпустим тех, кто действительно этого хочет», – заявил главный тренер «Рокетс».

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3 комментария
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и правильно.)
Продуть второму составу Юты...((
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Какой же СЛОН
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Джабари и Джейлен по 3 минуты сыграли в четвертой

думайте
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