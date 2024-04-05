Име Удока о разгроме от «Уорриорз»: «Кто-то был мягким, кто-то напуганным. Команда не справилась с давлением»

Име Удока назвал причины поражения в матче с «Уорриорз» (110:133).

По словам главного тренера « », команда не справилась с ответственностью и сыграла намного ниже собственных возможностей.

«Все смотрелось так, будто парни не справились с давлением, важная игра... Выглядели потерянными. Кто-то был мягким, кто-то напуганным, что-то из этого.

Жаль, что так вышло, парни не справились с этим давлением», – констатировал .

«Уорриорз» (42-34) благодаря победе практически лишили «Хьюстон» (38-38) шансов вклиниться в борьбу за последнее место в зоне плей-ин.