Име Удока о разгроме от «Уорриорз»: «Кто-то был мягким, кто-то напуганным. Команда не справилась с давлением»
Име Удока назвал причины поражения в матче с «Уорриорз» (110:133).
По словам главного тренера «Хьюстона», команда не справилась с ответственностью и сыграла намного ниже собственных возможностей.
«Все смотрелось так, будто парни не справились с давлением, важная игра... Выглядели потерянными. Кто-то был мягким, кто-то напуганным, что-то из этого.
Жаль, что так вышло, парни не справились с этим давлением», – констатировал Удока.
«Уорриорз» (42-34) благодаря победе практически лишили «Хьюстон» (38-38) шансов вклиниться в борьбу за последнее место в зоне плей-ин.