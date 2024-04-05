Име Удока о разгроме от «Уорриорз»: «Кто-то был мягким, кто-то напуганным. Команда не справилась с давлением»

Теги Голден Стэйт Хьюстон Име Удока НБА Баскетбол

Име Удока назвал причины поражения в матче с «Уорриорз» (110:133).

По словам главного тренера «Хьюстона», команда не справилась с ответственностью и сыграла намного ниже собственных возможностей.

«Все смотрелось так, будто парни не справились с давлением, важная игра... Выглядели потерянными. Кто-то был мягким, кто-то напуганным, что-то из этого.

Жаль, что так вышло, парни не справились с этим давлением», – констатировал Удока.

«Уорриорз» (42-34) благодаря победе практически лишили «Хьюстон» (38-38) шансов вклиниться в борьбу за последнее место в зоне плей-ин.

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4 комментария
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в следующем нужно одного добротоного игрока им, и пазл сложится хьюстон будет страшен
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Хьюстон резко взлетел, и резко грохнулся
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Ответ DaniZero
в следующем нужно одного добротоного игрока им, и пазл сложится хьюстон будет страшен
вообще, казалось, что таким станет Брукс.
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Ответ niding
вообще, казалось, что таким станет Брукс.
Вообще, на старте сезона Хьюстон считали безголовой командой с кучей не оправдывающей ожиданий молодëжи и переплаченных околозвезды (Ванлита) и ролевика (Брукса). На деле одна их худших команд последних трëх лет до последнего боролась за плей-ин, по дороге попортив кучу нервов топам (и выиграв сезонную серию с Денвером, бгг). Так что, пусть и мимо ПО в этом сезоне, но будущее у Хьюстона видится достаточно приятным.
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