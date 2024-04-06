«Даже не спросил, как я себя чувствую. Это меня немного разозлило». Дени Авдия рассказал, как Леброн Джеймс ударил его локтем по лицу
Дени Авдия рассказал об ударе локтем по лицу от Леброна Джеймса.
«Мозг не поврежден. Это хороший знак. Врачи хорошо поработали, осмотрев меня и убедившись, что я здоров. Утром мне разрешили выйти на разминку, и все прошло хорошо. Я был готов играть. Ничего страшного.
Не думаю, что Леброн сделал это нарочно. Но если бы я ударил кого-то по лицу, я бы подошел и проверил, что он в порядке. По-моему, он этого не сделал. Это меня немного разозлило.
Но это спорт. Если меня ударят, мне все равно, даже если получу сотрясение мозга. Просто нужно быть человеком, подойти и спросить: «Как ты себя чувствуешь?» Это показатель хорошего спортивного поведения. По-моему, он этого не сделал, но все в порядке», – сказал форвард «Вашингтона».
Инцидент случился в среду во время матча «Уизардс» против «Лейкерс». Авдия пропустил четвертую четверть и сыграл в матче всего 22 минуты из-за головной боли.
В пятницу Авдия вернулся на площадку и набрал 22 очка с 12 подборами в матче против «Портленда».