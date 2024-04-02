Гилберт Аренас: «Шэй Гилджес-Александер – MVP этого сезона»

Гилберт Аренас считает Шэя Гилджес-Александера MVP текущего сезона.

«Шэй – MVP этого сезона.

В этой команде нет ни одного ветерана с каким-либо опытом побед. Есть только он, который тащит эту команду 22-24 лет и поднял на 1-3 место в конференции.

«Денвер» – ветераны. От ветеранов ждут побед. От молодых парней не ждут побед. Если бы эта команда была на 10-м месте, никто ничего бы не сказал. Этот парень тащит команду и заставляет играть так, будто они ветераны. Этот парень – MVP», – сказал бывший игрок .