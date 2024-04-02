Гилберт Аренас: «Шэй Гилджес-Александер – MVP этого сезона»

Теги НБА Гилберт Аренас Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Гилберт Аренас считает Шэя Гилджес-Александера MVP текущего сезона.

«Шэй – MVP этого сезона.

В этой команде нет ни одного ветерана с каким-либо опытом побед. Есть только он, который тащит эту команду 22-24 лет и поднял на 1-3 место в конференции.

«Денвер» – ветераны. От ветеранов ждут побед. От молодых парней не ждут побед. Если бы эта команда была на 10-м месте, никто ничего бы не сказал. Этот парень тащит команду и заставляет играть так, будто они ветераны. Этот парень – MVP», – сказал бывший игрок НБА.

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18 комментариев
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Если бы Аринас назвал Йокича или Луку, это стало бы сенсацией)
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Ответ Александр Митраков
Во-первых, он к концу сезона подсдулся, во-вторых, получил репутацию фол-бэйтера и статодрочера, в-третьих, в Оклахоме есть ДжейДаб, который чуть ли не важнее для команды
Ну вы перегибаете знатно конечно, фол-бейтер не грех, статодрочерстом в регулярке грешат все звезды НБА, ну а про ДжейДаба смешно, заберите Шая из оклы и они продолжат бороться за пики
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Я вот тоже не понимаю почему ШГА не в топ 2 мвп хотя бы? С чего игнор? Первое место в конференции, состав молодой звезд нет , команда молодая , статистика на уровне. У Дончича есть Кайри, у Тейтума вся пятерка крутая, в Денвере есть Мюррей + прошлогодние чемпионы. А тут молодняк - первое место в конференции на Западе!!!
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Ответ AaaaRrrr
Все должны считать Йокича МВП, а у кого другое мнение тот расист
и все равно, что в прошлом году он выбирал Йокича, а не Эмбиида, людям просто удобно здесь видеть какой-то расизм
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Ответ Александр Митраков
Во-первых, он к концу сезона подсдулся, во-вторых, получил репутацию фол-бэйтера и статодрочера, в-третьих, в Оклахоме есть ДжейДаб, который чуть ли не важнее для команды
в чем конкретно ДжейДаб «чуть ли не важнее» Шэя? Он только в защите(у ШГА куда больше объем в атаке, он и не должен сильнее защищаться) и в трешках лучше Шэя, во всем остальном ему до него еще далеко, да и вряд ли он когда-то будет кандидатом на мвп как Шэй сейчас. Он очень хорош и будет еще лучше, но говорить что важнее - бред. В прошлом году один из самых ярких фолбэйтеров получил мвп, никого это не волнует, Эмбиид все равно один из лучших игроков в лиге, так же как и Шэй. И Дончич тоже статодрочер можно сказать, да ведь?
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Ответ Abdulla
«И потому что он афроамериканец», – добавил бывший игрок НБА.
Он канадец
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Ответ Bunyod Turgunov
То что ШГА нет в топ-2 это из-за отсутствие медийности. Николай тоже не медийный игрок но он всегда идёт по историческим рекордом. Почти в каждом матче показывает крутые цифры(трипл-дабл) и из-за этого находится на вершине. Будь у него такой результативности как у ШГА то его не было бы даже в топ-10. По мне ШГА находится в законном месте.
Шга ещё 3 по очкам(в конце сезона будет видно, может и вторым станет) , первый по перехватам
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Ответ blooooomka
Я вот тоже не понимаю почему ШГА не в топ 2 мвп хотя бы? С чего игнор? Первое место в конференции, состав молодой звезд нет , команда молодая , статистика на уровне. У Дончича есть Кайри, у Тейтума вся пятерка крутая, в Денвере есть Мюррей + прошлогодние чемпионы. А тут молодняк - первое место в конференции на Западе!!!
Во-первых, он к концу сезона подсдулся, во-вторых, получил репутацию фол-бэйтера и статодрочера, в-третьих, в Оклахоме есть ДжейДаб, который чуть ли не важнее для команды
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Ответ Александр Митраков
Во-первых, он к концу сезона подсдулся, во-вторых, получил репутацию фол-бэйтера и статодрочера, в-третьих, в Оклахоме есть ДжейДаб, который чуть ли не важнее для команды
А у Дончича репутация не статодрочера? Йокич как то в этом тоже под сомнением...
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Ответ blooooomka
Я вот тоже не понимаю почему ШГА не в топ 2 мвп хотя бы? С чего игнор? Первое место в конференции, состав молодой звезд нет , команда молодая , статистика на уровне. У Дончича есть Кайри, у Тейтума вся пятерка крутая, в Денвере есть Мюррей + прошлогодние чемпионы. А тут молодняк - первое место в конференции на Западе!!!
Просто Дончич и Йокич ярче по сезону, всë
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