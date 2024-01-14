Сергей Козин: «Если будем продолжать играть с той же энергией, результаты придут»

Сергей Козин отметил самоотдачу игроков «НН» в матче против «Самары» (73:79).

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить ребят за самоотдачу. Наш тренерский штаб хотел увидеть изменения по сравнению с предыдущей игрой, которая, мягко скажем, была неудовлетворительной.

Сегодня ребята бились на паркете, максимально отдавали себя. Подвело излишнее желание, потому что ключевым моментом в матче стала 21 потеря, причем 12 мячей отдали прямо в руки соперникам.

Тем не менее, сумели отыграться с «-15» и сократили отставание до одного очка. Были шансы отбиться в последнем владении, но « » оказалась сильнее. Если будем продолжать играть с той же энергией, результаты придут», – сказал ассистент главного тренера «Нижнего Новгорода».