Известный тренер, эксперт в эфире ESPN заявила, что у « » нет игрока, уровень которого позволил бы бороться за победу в Восточной конференции.

По мнению Хэммон, лидер «Никс» не входит в категорию звезд первой величины и слишком маленький для того, чтобы стать таким игроком для команды.

Хэммон после эфира пояснила свою позицию в социальных сетях.

«Мне нравится, как играет Джейлен Брансон. Он доставлял нам много хлопот, когда играл за «Даллас», а я работала в «Сперс». Мне нравится, когда невысокие ребята набирают очки в этой лиге. У Джейлена отличное понимание и чувство игры. Отличное понимание. Отличное чувство. Джейлена не выбрали в первом раунде, но он пришел в лигу и все показал. Он не просто хороший игрок, а отличный игрок. Только уважение. Мы говорим об игроке уровня Матча звезд, который будет в символической пятерке сезона. И все же я продолжаю стоять на своей позиции и не могу поставить его в один ряд с топ-звездами вроде Леброна, Стефа и Эмбиида. А также считаю, что если лидер вашей команды является самым маленьким человеком на паркете, вам (вероятно) не выиграть чемпионат. В этой игре решают высокие ребята... хотела бы я, чтобы все было иначе, но это так.

Искренне ваша, Маленький Баскетбольный Игрок», – написала Хэммон.