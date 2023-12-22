Бекки Хэммон о словах про Брансона: «В этой игре решают высокие ребята. Хотела бы я, чтобы все было иначе, но это так»
Известный тренер, эксперт Бекки Хэммон в эфире ESPN заявила, что у «Нью-Йорка» нет игрока, уровень которого позволил бы бороться за победу в Восточной конференции.
По мнению Хэммон, лидер «Никс» Джейлен Брансон не входит в категорию звезд первой величины и слишком маленький для того, чтобы стать таким игроком для команды.
Хэммон после эфира пояснила свою позицию в социальных сетях.
«Мне нравится, как играет Джейлен Брансон. Он доставлял нам много хлопот, когда играл за «Даллас», а я работала в «Сперс». Мне нравится, когда невысокие ребята набирают очки в этой лиге. У Джейлена отличное понимание и чувство игры. Отличное понимание. Отличное чувство. Джейлена не выбрали в первом раунде, но он пришел в лигу и все показал. Он не просто хороший игрок, а отличный игрок. Только уважение. Мы говорим об игроке уровня Матча звезд, который будет в символической пятерке сезона. И все же я продолжаю стоять на своей позиции и не могу поставить его в один ряд с топ-звездами вроде Леброна, Стефа и Эмбиида. А также считаю, что если лидер вашей команды является самым маленьким человеком на паркете, вам (вероятно) не выиграть чемпионат. В этой игре решают высокие ребята... хотела бы я, чтобы все было иначе, но это так.
Искренне ваша, Маленький Баскетбольный Игрок», – написала Хэммон.
Становится понятнее, почему, несмотря на школу Попа, она нигде не нашла работу и теперь сидит вещает эту ересь на национальном телевидении.
Про рост Карри выше уже тоже написали.