Бекки Хэммон о словах про Брансона: «В этой игре решают высокие ребята. Хотела бы я, чтобы все было иначе, но это так»

Теги Нью-Йорк НБА Бекки Хэммон Джейлен Брансон Баскетбол

Известный тренер, эксперт Бекки Хэммон в эфире ESPN заявила, что у «Нью-Йорка» нет игрока, уровень которого позволил бы бороться за победу в Восточной конференции.

По мнению Хэммон, лидер «Никс» Джейлен Брансон не входит в категорию звезд первой величины и слишком маленький для того, чтобы стать таким игроком для команды.

Хэммон после эфира пояснила свою позицию в социальных сетях.

«Мне нравится, как играет Джейлен Брансон. Он доставлял нам много хлопот, когда играл за «Даллас», а я работала в «Сперс». Мне нравится, когда невысокие ребята набирают очки в этой лиге. У Джейлена отличное понимание и чувство игры. Отличное понимание. Отличное чувство. Джейлена не выбрали в первом раунде, но он пришел в лигу и все показал. Он не просто хороший игрок, а отличный игрок. Только уважение. Мы говорим об игроке уровня Матча звезд, который будет в символической пятерке сезона. И все же я продолжаю стоять на своей позиции и не могу поставить его в один ряд с топ-звездами вроде Леброна, Стефа и Эмбиида. А также считаю, что если лидер вашей команды является самым маленьким человеком на паркете, вам (вероятно) не выиграть чемпионат. В этой игре решают высокие ребята... хотела бы я, чтобы все было иначе, но это так.

Искренне ваша, Маленький Баскетбольный Игрок», – написала Хэммон.

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9 комментариев
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Рост Карри - 1,88. Рост Брансона - 1,88
Становится понятнее, почему, несмотря на школу Попа, она нигде не нашла работу и теперь сидит вещает эту ересь на национальном телевидении.
+11
-4
+7
Ответ Loiso
Рост Карри - 1,88. Рост Брансона - 1,88 Становится понятнее, почему, несмотря на школу Попа, она нигде не нашла работу и теперь сидит вещает эту ересь на национальном телевидении.
Эммм. Ну на счет не нашла работу - явно погорячился :)
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Айзея Томас: ну да, ну да, пошел я нахер
Про рост Карри выше уже тоже написали.
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+1
Бекки, объясните свою маленковость!
+1
0
+1
Ответ Loiso
Рост Карри - 1,88. Рост Брансона - 1,88 Становится понятнее, почему, несмотря на школу Попа, она нигде не нашла работу и теперь сидит вещает эту ересь на национальном телевидении.
Не одинаковый у них рост. Брэнсон явно ниже его, просто посмотрите матчи Никс против ГСВ. Или хотя бы фото когда они рядом. Бранон 183 максимум
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Воменс опинион режектед
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А я всё ждал, когда биологический детерминизм подъедет. И не то что бы это плохо, это просто правда. Ждем мнения, что белым нельзя давать много МВП-статуэток, или перехватывать лидерство в команде.
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Крис Пол (ростом 180) в прайме был человеком который может привести свою команду к титулу, ах если бы не ГСВ с Карри, ну и если бы сам не оказался в нужный момент чокером:))) но чокерство к росту отношения не имеет..
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