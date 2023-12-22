Известный тренер, эксперт в эфире ESPN заявила, что у « » нет игрока, уровень которого позволил бы бороться за победу в Восточной конференции.

«У «Никс» нет необходимых игроков, с которыми можно бороться на Востоке. Они могут стать стабильной командой, как это уже было с ними. Они были отличной командой, с отличным тренером, у них защитный стиль. Но в какой-то момент выяснится, что у них нет нужного парня. Без такого парня никуда, это должен быть топовый парень («1A dude»)», – считает Хэммон.

Находившийся в студии экс-игрок НБА Кендрик Перкинс возразил, назвав разыгрывающего .

«Если ваш лучший игрок маленький, то вам не победить. Джон Стоктон, Аллен Айверсон, Стив Нэш, список можно продолжать. Стеф Карри? Он лучший снайпер в истории», – заявила Бекки.