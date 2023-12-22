Бекки Хэммон: «У «Никс» нет игрока для борьбы за высокие места. Джейлен Брансон слишком маленький»
Известный тренер, эксперт Бекки Хэммон в эфире ESPN заявила, что у «Нью-Йорка» нет игрока, уровень которого позволил бы бороться за победу в Восточной конференции.
«У «Никс» нет необходимых игроков, с которыми можно бороться на Востоке. Они могут стать стабильной командой, как это уже было с ними. Они были отличной командой, с отличным тренером, у них защитный стиль. Но в какой-то момент выяснится, что у них нет нужного парня. Без такого парня никуда, это должен быть топовый парень («1A dude»)», – считает Хэммон.
Находившийся в студии экс-игрок НБА Кендрик Перкинс возразил, назвав разыгрывающего Джейлена Брансона.
«Если ваш лучший игрок маленький, то вам не победить. Джон Стоктон, Аллен Айверсон, Стив Нэш, список можно продолжать. Стеф Карри? Он лучший снайпер в истории», – заявила Бекки.