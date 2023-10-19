Джеди Осман: «Никогда не отказывался от формы сборной»

Форвард « » ответил президенту Федерации баскетбола Турции Хидо Тюркоглу, который обвинил его в нежелании выступать за сборную.

«Я глубоко опечален тем, что национальная сборная Турции, форму которой я с гордостью носил всю жизнь, стала предметом споров. Вот почему я считаю, что нужно сказать правду.

Я надевал форму сборной во всех возрастных категориях 178 раз. Несмотря ни на что, я старался изо всех сил, когда мне поручали работу в сборной.

Последние 10 лет, из которых 6 — в , я играю в баскетбол на самом высоком уровне. В этом году я понял, что накопившаяся с годами психологическая и физическая усталость начала сказываться на моем здоровье. 2 июня 2023 года, чтобы никого не обидеть, я встретился с руководством федерации до объявления состава и попросил освободить меня от олимпийского предквалификационного турнира.

Я сказал им, что хочу использовать это время, чтобы немного отдохнуть и восстановиться. На встрече, о которой идет речь, также присутствовал президент нашей федерации Хидо Тюркоглу и руководство национальной сборной. Они положительно восприняли мою ситуацию, одобрили ее и даже сказали, что хотят защитить меня от любой негативной реакции, с которой я могу столкнуться.

Я никогда не отказывался от формы сборной. Для меня нет ничего ценнее, чем форма со звездой и полумесяцем», – говорится в заявлении Османа.

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