Рич Пол: «200 млн долларов – не такие уж большие деньги. Я не летаю частным самолетом, потому что не могу себе его позволить. Ни один спортсмен не может»

Рич Пол, владелец агентства Klutch Sports, объяснил, почему игроки не могут себе позволить перелеты на частных самолетах.

«У меня есть парни, которым 22 года, и они получат 200 миллионов долларов в ближайшие четыре-пять лет. Но на самом деле я постоянно говорю им, что это не такие уж большие деньги. Исходя из того, с чего вы начинаете, потому что вы начинаете с нуля.

Все не собираются играть до 40 лет, они заканчивают карьеру в 33 года. Эти деньги облагаются налогом, они отдают 51% государству. Не говоря уже о том, что джинсы сегодня, – те, которые они хотят, которые они покупают в огромных количествах, которые им, вероятно, не нужны, – стоят две тысячи долларов. Это не одно и то же, что джинсы за 25 долларов. Так что все относительно.

Ни один спортсмен не может позволить себе постоянно летать на частном самолете. И все же мы видим в соцсетях так много атлетов, летающих на частных самолетах. Я пользуюсь Delta (одна из крупнейших авиакомпаний мира – Sports.ru). Не могу позволить себе частный перелет, и это меня устраивает... Я просто пытаюсь добраться туда, куда мне надо, чтобы заработать деньги. Я не пытаюсь потратить деньги, еще туда не приехав», – рассказал Пол.

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