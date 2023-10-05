Рич Пол: «200 млн долларов – не такие уж большие деньги. Я не летаю частным самолетом, потому что не могу себе его позволить. Ни один спортсмен не может»
Рич Пол, владелец агентства Klutch Sports, объяснил, почему игроки НБА не могут себе позволить перелеты на частных самолетах.
«У меня есть парни, которым 22 года, и они получат 200 миллионов долларов в ближайшие четыре-пять лет. Но на самом деле я постоянно говорю им, что это не такие уж большие деньги. Исходя из того, с чего вы начинаете, потому что вы начинаете с нуля.
Все не собираются играть до 40 лет, они заканчивают карьеру в 33 года. Эти деньги облагаются налогом, они отдают 51% государству. Не говоря уже о том, что джинсы сегодня, – те, которые они хотят, которые они покупают в огромных количествах, которые им, вероятно, не нужны, – стоят две тысячи долларов. Это не одно и то же, что джинсы за 25 долларов. Так что все относительно.
Ни один спортсмен не может позволить себе постоянно летать на частном самолете. И все же мы видим в соцсетях так много атлетов, летающих на частных самолетах. Я пользуюсь Delta (одна из крупнейших авиакомпаний мира – Sports.ru). Не могу позволить себе частный перелет, и это меня устраивает... Я просто пытаюсь добраться туда, куда мне надо, чтобы заработать деньги. Я не пытаюсь потратить деньги, еще туда не приехав», – рассказал Пол.
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-неа
-я возьму твой джет полететь заработать деньги?
-неа
-ну ок тогда на ависэйлз посмотрю че по билетикам
А обычный гражданский самолет, чтоб летать условно из Варшавы до Мадрида в районе 10-15 млн рублей. + Обслуживание не дороже условного BMW x6
Как выйти в свет в джинсах за 25 баксов ? Засмеют !
В чём главная разница баксов за 25 баксов и за 2000 ? Разница в цене. Сшиты будут во Вьетнаме, Таиланде и т.д.
Остаётся 100 млн. Если не тратить на всякую фигню, а правильно вложить, то с каждым годом состояние будет все время расти.
Правда ходить придётся в джинсах за 100 баксов.