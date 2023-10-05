Рич Пол: «200 млн долларов – не такие уж большие деньги. Я не летаю частным самолетом, потому что не могу себе его позволить. Ни один спортсмен не может»

Теги НБА Рич Пол Баскетбол

Рич Пол, владелец агентства Klutch Sports, объяснил, почему игроки НБА не могут себе позволить перелеты на частных самолетах.

«У меня есть парни, которым 22 года, и они получат 200 миллионов долларов в ближайшие четыре-пять лет. Но на самом деле я постоянно говорю им, что это не такие уж большие деньги. Исходя из того, с чего вы начинаете, потому что вы начинаете с нуля.

Все не собираются играть до 40 лет, они заканчивают карьеру в 33 года. Эти деньги облагаются налогом, они отдают 51% государству. Не говоря уже о том, что джинсы сегодня, – те, которые они хотят, которые они покупают в огромных количествах, которые им, вероятно, не нужны, – стоят две тысячи долларов. Это не одно и то же, что джинсы за 25 долларов. Так что все относительно.

Ни один спортсмен не может позволить себе постоянно летать на частном самолете. И все же мы видим в соцсетях так много атлетов, летающих на частных самолетах. Я пользуюсь Delta (одна из крупнейших авиакомпаний мира – Sports.ru). Не могу позволить себе частный перелет, и это меня устраивает... Я просто пытаюсь добраться туда, куда мне надо, чтобы заработать деньги. Я не пытаюсь потратить деньги, еще туда не приехав», – рассказал Пол.

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16 комментариев

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pulyalke
"а мытую морковку покупаю только по праздникам" - добавил рич пол))
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Телохранитель Джеймса Уорти
Спортс в своем репертуаре: вырвали фразу из контекста, чтобы заголовок был более кликабельным. А Пол то дело говорит: 200 лямов - это 100 на руки, по 20 в год. Понятное дело - не копейки, но в 22 года велик шанс всадить их в чепуху и к 30-ке остаться ни с чем
+23
0
+23
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малюта скуратов
согласен, нищенские деньги
+11
-2
+9
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blooooomka
В том то и дело. Когда игроки становятся звёздами с условных трущоб, они покупают такое чувство - всё. У них на шеях цепи из золота толще, чем та цепь на которой у меня дворняга была навязана в деревне. Кучи клоунских нарядов, по 10 машин, куча домов( как будто цель ушатать деньги за короткий промежуток времени). Как по мне из всех звёзд Нба , офигенно одевались Амаре и Флеш.(может кобе с броном) большинство похожи на обезьян и клоунов(юбки и тд...)
+9
-1
+8
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Назар Игорь
Женя Кафельников скромно опустил глазки.
+4
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Кирилл.С-Пб
Помню как владелец Вашингтона сказал, что платит Овечкину безумные деньги, а тот срижется за 20 баксов )))
+3
0
+3
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timson
-брон, спишь?
-неа
-я возьму твой джет полететь заработать деньги?
-неа
-ну ок тогда на ависэйлз посмотрю че по билетикам
+1
0
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Agent Smith
Без акций в пятерочке, можно с голоду помереть.
+1
0
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Tolball
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Спортс в своем репертуаре: вырвали фразу из контекста, чтобы заголовок был более кликабельным. А Пол то дело говорит: 200 лямов - это 100 на руки, по 20 в год. Понятное дело - не копейки, но в 22 года велик шанс всадить их в чепуху и к 30-ке остаться ни с чем
Ну 50процентов это тоже завышено,во многих штатах налог меньше,плюс спортсмены такого уровня контрактов еще не хило зарабатывают на рекламе,но соглашусь,что по молодости без башки на плечах любые суммы можно спустить не думая о будущем.
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dzenga 1
Я думаю с ним согласны 0,00000000000000001 процента населения Земли)
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milya ololo
Бред полный мини джет стоит пару миллионов евро.
А обычный гражданский самолет, чтоб летать условно из Варшавы до Мадрида в районе 10-15 млн рублей. + Обслуживание не дороже условного BMW x6
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Sarumian
Ребята почти голодают.
Как выйти в свет в джинсах за 25 баксов ? Засмеют !

В чём главная разница баксов за 25 баксов и за 2000 ? Разница в цене. Сшиты будут во Вьетнаме, Таиланде и т.д.
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Sarumian
Эти деньги облагаются налогом, они отдают 51% государству.

Остаётся 100 млн. Если не тратить на всякую фигню, а правильно вложить, то с каждым годом состояние будет все время расти.
Правда ходить придётся в джинсах за 100 баксов.
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Misha_Sapunov
Ответ blooooomka
В том то и дело. Когда игроки становятся звёздами с условных трущоб, они покупают такое чувство - всё. У них на шеях цепи из золота толще, чем та цепь на которой у меня дворняга была навязана в деревне. Кучи клоунских нарядов, по 10 машин, куча домов( как будто цель ушатать деньги за короткий промежуток времени). Как по мне из всех звёзд Нба , офигенно одевались Амаре и Флеш.(может кобе с броном) большинство похожи на обезьян и клоунов(юбки и тд...)
да, брон с брюллами на зубах))
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armageddon123456
Ответ Misha_Sapunov
да, брон с брюллами на зубах))
Но это ж не одежда
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Федор Петров
Ответ Кирилл.С-Пб
Помню как владелец Вашингтона сказал, что платит Овечкину безумные деньги, а тот срижется за 20 баксов )))
Овечкину вообще копейки платят на фоне этих парней Рича Пола.
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