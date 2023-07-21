Сергей Кущенко о Суперкубке: «Фенербахче» и «Бешикташ» рассматривают наш турнир как важную часть подготовки к чемпионатам Евролиги, Еврокубка и национальному первенству»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко представил новых участников Суперкубка « » и « », отметив, что надеется на посещение турнира турецкими болельщиками.

«Суперкубок – первый официальный турнир нового сезона Единой лиги-2023/24. И мы готовы объявить двух зарубежных участников предстоящего Суперкубка – это известные турецкие клубы «Фенербахче» и «Бешикташ».

Таким образом, в новом формате турнира, который пройдет с 21 по 24 сентября на «ВТБ Арене», выступят шесть лучших команд Лиги по итогам прошлого сезона и два турецких клуба.

«Фенербахче» – постоянный участник с огромной фан-базой, это один из сильнейших клубов Европы, который возглавляет самый побеждающий тренер Лиги ВТБ Димитрис Итудис, с 2014 по 2022 год работавший в ЦСКА. «Бешикташ» – клуб-участник Еврокубка, который также очень хорошо известен всем на международной арене. Надеемся, что в Москве на «ВТБ Арене» все увидят и услышат знаменитых турецких болельщиков, которые всегда активно поддерживают свои команды на выездах.

В прошлом году участниками Суперкубка стали сербские клубы « » и « » с легендарным тренером Желько Обрадовичем, за что им большое спасибо. В этом году уровень зарубежных команд как минимум не хуже – турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ» тщательно планируют свою предсезонное расписание и рассматривают наш турнир как важную часть подготовки к чемпионатам Евролиги, Еврокубка и национальному первенству», – заявил президент.

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