Паскаль Сиакам: «Торонто» может пошуметь в плей-офф»

Теги Торонто НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам верит, что канадская команда способна преподнести сюрпризы в плей-офф.

«Я всегда говорю, что как только мы попадем в плей-офф, то сможем пошуметь там.

У меня большие сомнения в том, что кому-то из соперников будет весело играть против нас», – заявил Сиакам.

В воскресенье «Рэпторс» гарантировали себе участие в плей-ин. Канадцы занимают 9-е место в Восточной конференции с результатом 39-39.

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