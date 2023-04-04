Форвард « » верит, что канадская команда способна преподнести сюрпризы в плей-офф.

«Я всегда говорю, что как только мы попадем в плей-офф, то сможем пошуметь там.

У меня большие сомнения в том, что кому-то из соперников будет весело играть против нас», – заявил Сиакам.

В воскресенье «Рэпторс» гарантировали себе участие в плей-ин. Канадцы занимают 9-е место в Восточной конференции с результатом 39-39.

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