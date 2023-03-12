«Погоди, братан, мы кузены?» Картер и Макгрэйди поделились историей своего родства

Теги Трэйси Макгрэйди Винс Картер Торонто НБА Баскетбол

Бывшие игроки НБА Винс Картер и Трэйси Макгрэйди поделились забавной историей о том, как они впервые узнали, что являются троюродные братьями.

Макгрэйди и Картер встретились в Чапел-Хилл для игры в баскетбол летом 1997 года в преддверии драфта НБА. Оба игрока уже были знакомы друг с другом до этой встречи.

Макгрэйди сказал, что собирается поехать на встречу родственников, пропустив тренировку. У Картера тоже была такая встреча, но он решил остаться играть в баскетбол.

В тот день Винсу позвонила бабушка, рядом с которой находился Трэйси, и дала объяснение тому, что делает их троюродными братьями.

«Я такой: «Она-то зачем мне звонит?». «Бабушка, ты в порядке? Что происходит?». А на другой линии я слышу: «Как дела, кузен, как дела!». Я говорю: «Кто это?» Он ответил: «Это Мак, твой кузен, мы – семья». Я такой: «О чем ты говоришь, братан? Это бессмыслица».

«Ты даже не понимаешь, как я был взволнован, когда услышал это, чувак. Потому что я был в команде Флориды, наблюдал за тобой, потом я играл с тобой, приехал на встречу родственников и столкнулся с твоей бабушкой. Я такой: «Погоди, братан, мы кузены?» – заключил Макгрэйди.

Картер и Макгрэйди провели вместе два сезона в составе «Торонто».

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1 комментарий

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rigobersong
Представляю картину. Бабушка как из "Не грози Южному централу" раскуривает косячок. Рядом сидит ее двоюродный брат "Старая Школа". Приезжает Трейси, вся семья в сборе. Бабушка говорит, эй ТиМак, а ты знаешь что внук этого книгера играет в баскетбол! Да? И как его зовут Ба? Винс мать твою Картер книгер! И начали ему звонить, с огромной раскладной мобилы с антенной!
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